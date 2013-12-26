Нацпроект «Село будущего» подписал соглашение с инвестором

Компания «Ukraine New Agro Technologies» инвестирует 1 млрд 237 млн грн. в проект «Село будущего», который является составной нацпроекта «Возрожденное скотоводство». Общество является дочерней компанией фирмы Dodburg Holdings Limited, в которую входит группа международных фирм из США, Канады и Израиля.

«Компания «Ukraine New Agro Technologies» выбрана инвестором проекта «Село будущего»: соответствующее предложение Госинвестпроекта по выбору инвестора утвердил Кабинет Министров Украины. Об этом говорится в постановлении № 858 от 7 ноября 2013 года, которая уже вступило в силу», - отметил Председатель Госинвестпроекта Владислав Каськив. - Размер необходимых инвестиций для реализации проекта составляет 1 млрд 237 млн грн, внедрение проекта позволит увеличить объемы производства молочной продукции в Украине и создаст условия для привлечения новых технологий и инвестиций в отечественное сельское хозяйство.

Напомним, что проект «Село будущего» реализуется на территории Харьковской области совместно с Харьковской ОГА. Он предусматривает создание селекционно-генетического центра по трансплантации эмбрионов высокопродуктивных племенных коров голштинской породы, строительство молочной фермы, тепличного хозяйства, производство кормов для крупного рогатого скота и выращивание овощей на орошаемых полях.

Директор Департамента национальных проектов Украины Юрий Гусев отметил, что объемы производства молочной продукции в Украине по сравнению с мировыми странами - лидерами в этой области - США, Данией, Израилем почти втрое меньше. Не отвечает и норме годовое производство молока на одного человека: вместо необходимых 380 кг, имеем на сегодня только 204,9 кг.

«Если средний надой украинских коров составляет 4,1 тонну в год, то израильских - 11,7 тонны. К тому же, и качество молока в Израиле в разы лучше нашего, - рассказал А. Дудка. - Выращивание в Украине коров голштинской породы, строительство молочной фермы з 4 коровниками на 750 дойных коров каждый, не только позволит увеличить производство молока на душу населения, но и создаст для украинцев новые рабочие места. Также в рамках нацпроекта внедрят новую систему контроля качества молока», - отметил директор Харьковского регионального центра Александр Дудка.

Кроме того, А. Дудка добавил, что реализация нацпроекта создаст основу для возрождения украинского села и поспособствует возрождению скотоводства и развития молочной отрасли в Украине.