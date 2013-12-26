После новогодних праздников украинцы выбросят продуктов на 1 млрд грн

После празднования Нового года жители украинских городов выбросят до 13% не съеденных продуктов, купленных на праздничный стол, что соответствует 956 млн грн, подсчитали в агентстве AgriSurvey.

Согласно сообщению ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», в которую входит агентство, объем выброшенной после праздников мясной продукции равен 1,4% валовой продукции животноводства, а овощной – 2,5% отечественного рынка овощей.

«Поскольку портится в основном мясная и свежая овощная продукция, то для сравнения, на свалку пойдет объем продовольствия, эквивалентный около 1,4% валовой продукции животноводства или 2,5% всего объема рынка овощей закрытого грунта», - цитирует пресс-служба менеджера маркетинговых и социологических исследований AgriSurvey Анну Квит.

В агентстве отметили, что почти за миллиард гривен в Украине сегодня можно купить 5,8 тыс. тонн колбасы «Московской», или 13 тыс. тонн твердого сыра, или же 33 млн бутылок шампанского.

Справка УНИАН. По данным Организации продовольствия и сельского хозяйства ООН (ФАО), каждый год в мире портится около 1,3 млрд тонн продуктов питания, что составляет почти треть продукции, предназначенной для потребления людьми.