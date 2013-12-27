АМКУ разрешил кипрской T.S.L. Finance приобрести ряд сельхозпредприятий в Украине

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании T.S.L. Finance (Кипр), которую СМИ связывают с компанией «ТАС» бизнесмена и народного депутата Сергея Тигипко, получить опосредованный контроль над шестью компаниями, большинство из которых заняты в сельхозпроизводстве. Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета.

В частности, АМКУ одобрил приобретение T.S.L. Finance Limited через Bigfort Inc (Сейшельские острова) свыше 50% в кипрских компаниях Kintas Limited и Krasony Limited.

При этом комитет разрешил Kintas Limited приобрести 100% компаний «Роагро-Трейд» и «Светлана» (обе – Киев), а также свыше 50% в высшем органе управления компаний «Билашковское», «Мир» и «Сельскохозяйственное арендное предприятие «Михайловское» (все – Винницкая обл.).

Также АМКУ разрешил Krasony Limited приобрести свыше 50% в компании «Ситезерногруп» (Киев).

Справка УНИАН. Финансово-промышленная группа «ТАС» основана в 1998 году. Компании группы представлены в финансовом секторе (страховые компании, агентство по возврату долгов, финансовое посредничество, лизинг), промышленности (машиностроение и металлургия), недвижимости, венчурных проектах (аптечная сеть, сельское хозяйство). Активами группы «ТАС» управляет ООО «ТАС Груп». Учредителем группы является Сергей Тигипко.