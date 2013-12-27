«Дочка» трейдера Glencore покупает «Кряж и К» и еще 3 агропредприятия

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил дочерней компании швейцарского сырьевого трейдера Glencore International - Renaisco B.V.(Нидерланды) приобрести более 50% голосов в высшем органе управления крупного растениеводческого предприятия «Кряж и К» (Винницкая обл.), сообщила пресс-служба комитета.

АМКУ также разрешил Renaisco B.V. приобрести свыше 50% в сельхозпредприятиях «Мрия», «Черновчанка-Агро» и «Урожайное» (все – Винницкая обл.).

Справка УНИАН. Предприятия «Кряж и К», «Мрия», «Черновчанка-Агро» и «Урожайное» занимаются растениеводством. В 2012 году «Кряж и К» получил 138,5 млн грн чистого дохода, «Мрия» - 18,5 млн грн, «Черновчанка-Агро» - 64,9 млн грн.

Glencore International (г. Баар, Швейцария) – один из лидирующих мировых производителей и торговцев сырьевыми продуктами. Glencore владеет активами по добыче, производству, переработке, транспортировке, хранению металлов и минеральных ресурсов, энергетических и сельскохозяйственных продуктов по всему миру. Владеет крупным украинским переработчиком подсолнечника «Колос».