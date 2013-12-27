Минагропрод прогнозирует рост производства мяса в 2014 году

Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что в 2014 году объем производства мяса в Украине составит 2,47 млн тонн, что на 3,3% больше, чем предположительно будет произведено в стране в этом году.

Согласно балансам Минагропрода, производство говядины в следующем году останется на уровне 2013 года и составит 400 тыс. тонн, производство свинины вырастет на 2,6% - до 770 тыс. тонн, а мяса птицы – на 5,6%, до 1,26 млн тонн.

При этом министерство прогнозирует, что экспорт мяса в следующем году вырастет по сравнению с текущим на 8,1% - до 200 тыс. тонн. Из них на говядину будет приходиться 25 тыс. тонн, что соответствует показателю 2013 года, на свинину – 12 тыс. тонн (на 71,4% больше, чем в 2013 году), на мясо птицы – 160 тыс. тонн (на 6,6% больше).

Вместе с тем, импорт мяса в Украину, как ожидает Минагропрод, в следующем году сократится на 4,6% - до 315 тыс. тонн. Предложение импортной говядины в 2014 году останется на уровне текущего года – 20 тыс. тонн, свинины – сократится на 4,3%, до 220 тыс. тонн, мяса птицы – снизится на 6,7%, до 70 тыс. тонн.

Кроме того, Минагропрод прогнозирует рост потребления мяса на одного человека в год почти на 2% - до 56,7 кг. Потребление говядины останется на текущем уровне – 8,6 кг/год, свинины – вырастет на 0,5%, до 21,5 кг/год, мяса птицы – увеличится на 4,4%, до 25,9 кг/год.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство мяса в живом весе в стране в январе-ноябре 2013 года составило 2,9 млн тонн, что на 8,1% больше, чем за 11 месяцев 2012 года.