Государственная зерновая корпорация привлечет 900 млн грн для закупки зерна

Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) намерена привлечь 900 млн грн путем выпуска процентных необеспеченных облигаций для проведения закупок зерна на внутреннем рынке, сообщила корпорация в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Эмиссия облигаций серии «А» будет проводиться путем закрытого размещения. Всего ГПЗКУ планирует выпустить 90 тыс. ценных бумаг номиналом 10 тыс. грн каждая.

При этом корпорация сообщает, что средства, привлеченные от размещения облигаций, не будут использоваться ею для формирования и пополнения уставного капитала, а также для покрытия убытков от хозяйственной деятельности.

Как сообщал УНИАН, по словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка, ГПЗКУ в 2014 году намерена направить 4 млрд грн на форвардные и спотовые закупки зерна на внутреннем рынке страны.

В 2012 году ГПЗКУ и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 1,5 млрд долл., которые планировалось направить на форвардные и спотовые закупки 4 млн тонн зерна для дальнейшей поставки в Китай. Первый транш компания получила в начале 2013 года. ГПЗКУ заявляла о планах в ближайшие годы нарастить поставки зерновых в Китай до 6 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.