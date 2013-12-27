Литва не получала информации от России о возобновлении импорта молочной продукции

Литва не получала официальной информации о том, что Россия готова возобновить импорт литовской молочной продукции, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь Продовольственно-ветеринарной службы Литвы Юргита Савицкайте.

Врио руководителя Роспотребнадзора Анна Попова во вторник заявила, что ведомство по результатам встречи с литовской стороной готовит документы для допуска литовской молочной продукции в Россию.

"Пока мы не получали никакой официальной информации об этом, поэтому не можем что-либо комментировать", - сказала Савицкайте.

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Роспотребнадзор в начале октября ввел запрет на ввоз молочной продукции из Литвы и усилил контроль за мясом и рыбой из-за многочисленных нарушений законодательства, включая несоответствие продукции требованиям по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям.

В декабре Роспотребнадзор отметил прогресс в переговорах с Литвой по молочным продуктам. Ведомство заявляло, что делегация республики на переговорах сообщила о дополнительных мерах по обеспечению микробиологических требований к продукции, по усилению производственного контроля, по замене упаковки и улучшению ее герметизации, а также по устранению несоответствия заявленного на этикетке состава продукции фактическому.