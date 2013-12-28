В Украине за год ввели в эксплуатацию 92 предприятия АПК

В Украине ускоряют модернизацию и строительство предприятий АПК. Такие меры предусмотрены Программой активизации развития экономики на 2013-2014 годы. Так, в Украине с начала года ввели в эксплуатацию 92 новых аграрных объекта, в которые инвестировано 5,4 миллиарда гривен. Благодаря этому украинцы получили 4,8 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, передает пресс-служба Минагрополитики.

«Аграрный сектор в этом году продемонстрировал высокие результаты выполнения Программы. Однако все равно мы понимаем, что необходимо удвоить усилия, чтобы в следующем году выполнить запланированные объемы работ. Поэтому мы еще раз просмотрим с каждым губернатором подписанные ранее протоколы и графики введения аграрных объектов в эксплуатацию», - отметил Присяжнюк.

Он также сказал, что приоритетной отраслью определено животноводство, поскольку именно здесь можно создать больше рабочих мест. И с начала года в этой отрасли создано 70 новых объектов. На них получили работу более 2,7 тысячи украинцев. «Если же остановиться по направлениям - это товарно-молочные фермы, свинокомплексы, птичники и птицефабрики, фермы по разведению КРС и т.д. Все эти направления имеют не только важное социальное значение, но и высокий экспортный потенциал», - отметил глава ведомства.

В целом же до 2015 года планируется ввести в эксплуатацию 312 новых агропромышленных объектов с 32 тысячами рабочих мест. Это позволит привлечь в аграрный сектор почти 30 миллиардов гривен инвестиций.