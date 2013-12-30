В Беларуси с 1 января подорожают сигареты

Минск. В Беларуси с 1 января 2014 года подорожают практически все марки сигарет.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по налогам и сборам Беларуси, цены вырастут как на отечественные, так и на импортные табачные изделия.

По информации министерства, на большинство марок цены увеличатся на 3,6-100%. В частности, больше всего вырастут в цене сигареты Credo – более чем в 2 раза, а меньше всего – Winston XSence Club Blue, Winston XSence Club Silver – на 3,6%.

Подорожают такие марки сигарет, как Alliance, Camel, Monte Сarlo, Glamour, Pall Mall, Winston, Lucky Strike, LD, Kent, Vogue, West, Dunhill, Davidoff, Richmond, Sobranie.

Справка УНИАН. 1 декабря текущего года максимальные розничные цены на отдельные марки сигарет в Беларуси были повышены на 2,3-14,4%.

Согласно Особенной части Налогового кодекса, с 1 января 2012 года белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на сигареты. Ранее розничные цены регулировало Министерство экономики Беларуси.