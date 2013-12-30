В Украине с 1 января повысят акциз на табак и алкоголь

В Украине с 1 января начнут действовать новые ставки акцизного налога на спиртовые дистилляты, спиртные напитки, а также сигареты с фильтром и без фильтра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве, ставка акциза за литр 100-процентного спирта повышается до 32 грн с 29 грн, на сигареты без фильтра – до 77,5 грн за 1 тыс. штук с 72,70 грн/тыс. шт., а на сигареты с фильтром – до 173,20 грн. за 1 тыс. шт. с 162,60 грн/тыс. шт.

«Минимальный размер акцизного обязательства составит 101,6 грн за тысячу сигарет без фильтра и 231,7 грн за тысячу сигарет с фильтром. При этом процентная ставка акциза останется прежней – 12%», - сообщили в ведомстве.

Ранее акцизы повышались год назад. В конце 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов», которым повышались ставки акциза на сигареты без фильтра до 72,70 грн/тыс. шт. вместо действующей 49,48 грн/тыс. шт., с фильтром - до 162,60 грн/тыс. шт. вместо 110,64 грн/тыс. шт. Ставка на табачное сырье была установлена в размере 217,6 грн/кг вместо нулевой ставки этого налога. При этом адвалорная ставка на сигареты без фильтра была снижена с 20% до 12%, с фильтром – с 25% до 12%.

Как сообщал УНИАН, в сентябре глава Миндоходов Александр Клименко сообщал, что детенизация рынка и новая акцизная политика государства способствовали увеличению уплаты табачными компаниями отчислений в бюджет в 2013 году на 15% - до 12 млрд грн.

В Украине с 1 сентября введены новые акцизные марки для алкогольных напитков и табачных изделий. Согласно прогнозам Миндоходов, введение новых акцизных марок приведет к подорожанию бутылки алкогольного напитка в среднем на 0,167 грн, а одной пачки сигарет - на 0,087 грн. Марки акцизного налога нового образца имеют графический защитный элемент, а также фоновые сетки (для алкоголя — не менее четырех, для сигарет — трех), которые не позволят злоумышленникам подделывать акцизные марки. Цена на новые марки для алкогольных напитков составляет до 0,27 грн за штуку, а для сигарет - до 0,142 грн за штуку. Как ожидается, марки позволят наладить более действенную систему защиты населения от фальсификатов и поддельной подакцизной продукции.