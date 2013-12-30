Зерновая корпорация Украины в 2013 году экспортировала более 2 млн тонн зерна

Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) в 2013 году поставила на внешние рынки более 2 млн тонн зерновых и масличных, тем самым, в частности, выполнив свои обязательства перед Китаем в рамках подписанных в 2012 году соглашений, сообщила пресс-служба корпорации.

В компании отметили, что более 50% в структуре экспорта составила продовольственная и фуражная пшеница, почти 42% - кукуруза, остальное – ячмень и соя. Кроме того, ГПЗКУ поставила на внешние рынки более 14,3 тыс. тонн муки.

По словам первого заместителя председателя правления ГПЗКУ Роберта Бровди, корпорация также выполнила два межправительственных контракта на поставку зерна в Эфиопию и Бангладеш.

«На днях с нашего порта в Николаеве отбыло судно в Бангладеш с последней партией зерна по межправительственному соглашению. Таким образом, корпорация завершила этот год успешным выполнением двух крупных межправительственных контрактов по поставке украинской пшеницы - 140 тыс. тонн в Эфиопию и 200 тыс. тонн в Республику Бангладеш», - цитирует пресс-служба Бровди.

Он также отметил, что география экспорта корпорации охватывает 19 стран Ближнего и Среднего Востока, Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной Африки и Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году ГПЗКУ и Экспортно-импортный банк Китая договорились о предоставлении украинской корпорации кредита в размере 1,5 млрд долл., которые планировалось направить на форвардные и спотовые закупки 4 млн тонн зерна для дальнейшей поставки в Китай. Первый транш компания получила в начале 2013 года. ГПЗКУ заявляла о планах в ближайшие годы нарастить поставки зерновых в Китай до 6 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,461 млн тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – 2,380 млн тонн зерновых грузов в год.