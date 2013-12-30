Украина уже экспортировала 18,5 млн тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2013/2014 маркетингового года (июль 2013 – июнь 2014 года) к 30 декабря поставили на внешние рынки 18,5 млн тонн, что на 30% больше, чем в первой половине 2012/2013 МГ, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, к указанной дате Украина экспортировала 6,8 млн тонн пшеницы, из которых 5,5 млн тонн приходится на продовольственную пшеницу и 1,3 млн тонн – на фуражную. Экспорт ячменя к 30 декабря составил 2,03 млн тонн, кукурузы – 9,5 млн тонн, ржи – 4,4 тыс. тонн.

Кроме того, экспорт масличных из Украины в первом полугодии 2013/2014 МГ составил 2,6 млн тонн, в том числе 1,9 млн тонн рапса и 0,63 млн тонн сои.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Минагропрода, урожай зерновых в Украине в 2013 году составил 63,5 млн тонн в бункерном весе.

Министерство прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 32,5 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.