Россия отменила запрет на ввоз белорусской свинины для крупнейших поставщиков

Россельхознадзор снял временные ограничения на перемещение свиней и свиноводческой продукции для крупнейших мясокомбинатов Брестской области Белоруссии, пишет ИТАР-ТАСС.

Эмбарго в отношении белорусской свинины действовало с 30 августа 2013 года из-за угрозы распространения африканской чумы свиней. Российское ведомство отменило временные ограничения после проверки предприятий российскими и белорусскими ветинспекторами, говорится в официальном сообщении Россельхознадзора.

Ограничения сняты для ОАО "Брестский мясокомбинат", ОАО "Пинский мясокомбинат", ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат" (входят в "Концерн Брестмясомолпром"). Также запрет отменен в отношении свиноводческих комплексов ОАО "Беловежский", ООО "Белдан" и ЗАО "Ружаны-Агро". Продукция указанных предприятий будет находиться под усиленным контролем Россельхознадзора, однако мясоперерабатывающие предприятия могут использовать в качестве сырьевых зон свиноводческие хозяйства других областей Белоруссии, в отношении которых не действуют временные ограничения, подчеркивают ведомстве.

"Концерн Брестмясомолпром" также владеет рядом молокоперерабатывающих активов в Белоруссии, наиболее известный молочный бренд - "Савушкин продукт". Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко угрожал запретить ввоз в Россию продукции под данным брендом в сентябре 2013 года из- за претензий к ее качеству и безопасности.

Заводы мясной группы концерна поставили в Россию и Казахстан за семь месяцев 2013 года 1,8 тыс. тонн свинины, 4,4 тыс. тонн колбасных изделий, 2 тыс. тонн мясных консервов. Всего в 2012 году Белоруссия поставила в Россию 60 тыс. тонн свинины на сумму около $200 млн, ранее сообщил ИТАР-ТАСС генеральный директор национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Таким образом, на долю предприятий концерна приходится более 10% экспорта белорусской свинины в Россию.

Россельхознадзор с 17 октября 2013 года также снял запрет на импорт свинины с трех предприятий Белоруссии - с Минского, Борисовского и Слуцкого мясокомбинатов.