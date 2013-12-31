Кабмин увеличит уставный капитал «Украгролизинга» на 80 млн грн

Кабинет министров Украины принял решение об увеличении уставного капитала Национальной акционерной компании «Украгролизинг» на сумму 79,99 млн грн посредством выпуска акций.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 953 от 25 декабря 2013 года.

«Увеличить уставный капитал государственного публичного акционерного общества «Национальная акционерная компания «Украгролизинг» на сумму фактически перечисленных из государственного бюджета в 2012 году 79 989 900 грн путем проведения дополнительного выпуска акций существующей номинальной стоимости с сохранением в собственности государства 100% таких акций», - говорится в документе.

Кроме того, Кабмин уполномочил председателя наблюдательного совета «Украгролизинга» утвердить протокол о частном размещении акций в бездокументарной форме, а также выступать в депозитарном учреждении распорядителем счета в ценных бумагах государства по акциям компании и совершать сделки по обеспечению депозитарного учета акций и прав на акции компании на таком счете.

Также правление компании определили уполномоченным органом относительно утверждения результатов частного размещения акций и отчета по ним.

Как сообщал УНИАН, после того как руководство Министерства аграрной политики и продовольствия высказывало неудовлетворенность работой «Украгролизинга», Кабмин сменил председателя правления компании, назначив на эту должность Жанну Ориничеву вместо Николая Шпака. Кроме того, Кабмин сменил заместителя председателя правления компании, назначив Романа Дзюбу вместо Александра Нещетного.

«Украгролизинг» в январе-сентябре 2013 года получил почти 18 млн грн чистого убытка, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания «Украгролизинг» создана постановлением Кабмина от 11 апреля 2001 года.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.