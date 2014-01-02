Таможенный союз повышает пошлину на ввоз сахара-сырца

Ставка таможенной пошлины на ввоз сахара-сырца на территорию стран Таможенного союза увеличилась в январе 2014 года до 171 доллара за тонну с 140 долларов в декабре текущего года, сообщили агентству "Прайм" в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Увеличение или снижение ввозной пошлины обратно пропорционально динамике цен на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже. Для определения ставки рассчитывается среднее арифметическое цен за предшествующий месяц.

Как говорится в материалах ЕЭК, среднемесячная цена на сахар-сырец на бирже за ноябрь составила 391,08 доллара за тонну. "Таким образом, пошлина в январе составит 171 доллар за тонну", - сказал собеседник агентства. Такой же размер пошлины действовал в ноябре-октябре 2013 года.

По прогнозу Союза сахаропроизводителей России, ввоз сахара-сырца в этом сезоне (август 2013 года – июль 2014 года) может увеличиться до 700-800 тысяч тонн с более 450 тысяч тонн в прошлом сезоне, на фоне снижения производства сахара из отечественной сахарной свеклы. Его производство может снизиться, по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, до 4,43 миллиона тонн с 4,75 миллиона тонн годом ранее.