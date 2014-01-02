The Economist: в 2014 году цены на зерно упадут на 14%

В 2014 году спрос на пшеницу вырастет в Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и на севере Африки.

Об этом говорится в материале издания The Economist, который опубликован в спецпроекте "Мир в 2014", пишет "Тиждень".

По данным The Economist и The Economist Intelligence Unit, тон будут задавать цены на зерно, которые упадут почти на 14%.

"Спрос на пшеницу растет в Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и на севере Африки - вместе с ростом популярности западных сортов хлеба, ресторанов быстрого питания и различных видов лапши. Но предложение пшеницы также вырастет на 4,5% , что позволит снизить цены на 10,5%", - говорится в издании.

The Economist отмечает, что среди части кормовых и технических культур "будет наблюдаться всплеск спроса и предложения на кукурузу, почти 60% которой выращивается на корм".

"Это снизит цены везде до 19%", - считает издание.