Россия ограничивает ввоз норвежской рыбы

Россельхознадзор с 1 января вводит временные ограничения на поставки рыбы с 90% предприятий Норвегии. Запрет не касается семги и форели, которые традиционно в большом объеме ввозятся в Россию, однако может привести к подорожанию сельди, так как на Норвегию приходится как минимум пятая часть российского рынка, сообщает Прайм.

По данным Россельхознадзора, поставки приостанавливаются с 485 норвежских рыбных предприятий из 515-ти, входящих в список поставщиков. Запрет затрагивает пелагические и донные виды рыбы, такие как сельдь, килька, треска, пикша, мойва, скумбрия и другие. Ввоз лососевых (семги и форели) ограничен не будет, однако будет усилен ветконтроль.

Ввод ограничений Россельхознадзор объяснил тем, что норвежские поставщики часто нарушают российские ветеринарно-санитарные требования, а ветслужба Норвегии не создала необходимый механизм контроля за безопасностью экспортируемой продукции.

В 2011-2012 годах Россия была крупнейшим рынком экспорта норвежской рыбы (в стоимостном выражении), рост поставок продолжился и в 2013 году. Согласно данным Норвежского комитета по рыбе, поставки рыбы и морепродуктов за 11 месяцев увеличились на 7,4% - до 691 миллиона евро, хотя физический объем экспорта снизился на 11,8% - до 265,7 тысячи тонн.

Как отмечали ранее в Минсельхозе, россияне из-за вводимого запрета без рыбы не останутся. Однако исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков предупреждает о возможных последствиях для рынка сельди: обычно 20-25% общего баланса этой рыбы в России приходилось на поставки из Норвегии, и эта доля могла еще увеличиться с учетом выросшего экспорта сельди из самой России. "Сельдь с прилавков не исчезнет, но рост цен на нее усугубится", - сказал Гудков.

Кроме того, в комментарии агентству "Прайм" он не исключил возможности возникновения дефицита кильки. Дело в том, что ситуацию усугубляет вводимые с 9 января ограничения на поставки рыбы с ряда предприятий Эстонии - они затрагивают примерно 80% эстонских экспортеров кильки в РФ.