Аграрный фонд намереж ежемесячно поставлять в регионы до 82 тыс. тонн муки

Аграрный фонд Украины намерен в 2014 году ежемесячно поставлять в регионы порядка 81,7 млн тонн муки для выпечки социально значимых сортов хлеба из зерна государственных запасов. Об этом говорится в сообщении фонда, размещенном на сайте.

В 2013 году объем ежемесячных поставок муки составлял 76,6 тыс. тонн.

Как отмечается, произведенная мука будет реализовываться по фиксированным ценам, что даст возможность выполнить условия меморандумов между областными государственными администрациями и хлебопекарскими предприятиями в части стабилизации цен на хлеб массовых сортов.

«Обеспечение производителей хлеба государственной мукой по постоянным ценам со второго полугодия 2012 года позволяет удерживать стоимость социально значимых сортов хлеба на стабильном уровне», - говорится в сообщении Аграрного фонда.

Как сообщал УНИАН, в 2012/2013 маркетинговом году Аграрный фонд закупил по форвардным контрактам 1,034 млн тонн зерна урожая 2013 года. В качестве авансового платежа аграрии получили за него 939 млн грн бюджетных средств.

Аграрный фонд планирует провести форвардные закупки зерновых урожая 2014 года в объеме 1,2 млн тонн.

Аграрный фонд создан постановлением правительства в июле 2005 года. Фонд выполняет функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе и относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.