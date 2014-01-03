Онищенко поддерживает рост цен на алкоголь и табак в России

Помощник премьер-министра РФ, бывший главный государственный санитарный врач Геннадий Онищенко считает, что повышение цен на алкогольную и табачную продукцию в РФ станет эффективной мерой, пишет РИА Новости.

Водка в новом году подорожает на 17% - по расчетам Росалкогольрегулирования (РАР), минимальная розничная цена на полулитровую бутылку вырастет до 199 рублей со 170 рублей. Сигареты, по разным подсчетам, подорожают в пределах 17-21%, а средняя цена пачки может составить 52 рубля. Согласно проекту приказа Росалкогольрегулирования, который пока не утвержден, с 1 августа минимальная розничная цена на водку должна вырасти еще на 10,5% - до 220 рублей.

«Повышение цены (на табак и алкоголь) - это общепризнанная мировая норма. Легкая экономическая доступность табака и алкоголя привела к тому, что у нас дети уже в 12 лет начинают регулярно курить», - сказал он в четверг в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, в России в год продается 17,8 литра ликероводочных изделий и 63 литра пива на душу населения. «Это запредельные цифры, отсюда и количество смертей алкогольных», - отметил Онищенко.

Помощник премьер-министра также добавил, что в России курит 39,1% населения. По взрослому населению - 43,9 миллиона человек. Курильщиками являются 60,2% российских мужчин и 21,7% женщин.

Он подчеркнул, что кроме повышения цены на алкоголь необходимо бороться с нелегальным алкоголем и теми дешевыми спиртными напитками, которые завозятся в РФ из Казахстана. «Особенно Алтайский край, Омская и Оренбургская области захлебываются дешевым казахским алкоголем и, конечно, доступность молодому поколению очень высокая», - отметил Онищенко.