В 2013 году Украина экспортировала 18,5 млн тонн зерна нового урожая

В 2013 году Украина перевыполнила планы по объемам экспорта зерна нового урожая. Так, на внешние рынки было поставлено 18,5 миллиона тонн отечественных зерновых. А это более чем на 4 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«В 2013 году мы перевыполнили запланированный объем экспорта зерновых. Это очень важно, ведь является показателем организации работы отечественной зерновой логистики. Так, до нового года аграрии отправили за границу 18,5 миллиона тонн зерна. А это более чем на 4 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года. Показатель очень высокий», - отметил Николай Присяжнюк.

По словам Министра, высоких темпов поставок зерновых на внешние рынки удалось достичь в ноябре и декабре. Так, в ноябре аграрии отправили за границу 4,6 миллиона тонн зерна, а в декабре - 4,4 миллиона тонн.

«Наше зерно сегодня высоко конкурентно на рынке, о чем свидетельствует высокий спрос на него. Поэтому мы и в дальнейшем будем работать над открытием новых рынков. И Украина уже доказала, что играет большую роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности. В следующем году мы будем работать над закреплением таких позиций», - добавил Николай Присяжнюк.