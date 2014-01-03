Цена на социальный хлеб в 2014 г. остается стабильной

Мука для производителей хлеба в 2014 г. будет реализовываться по фиксированным ценам, что в свою очередь дает возможность удерживать стоимость социальных сортов хлеба на стабильном уровне, говорится в сообщении Аграрного фонда Украины, размещенном на правительственном сайте.

Как отмечается в сообщении, на 2014 г. Аграрный фонд Украины определил общие объемы ежемесячной поставки в регионы муки на социальный хлеб в пределах 81,7 тыс. тонн.

"Объемы планируемой переработки зерна определены в соответствии с потребностями регионов в муке, которые рассчитаны местными областными государственными администрациями и согласованы Минагропродом Украины", - говорится в сообщении Аграрного фонда.

Напомним, в июле 2013 г. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, региональные органы местного самоуправления, производители хлеба и торговые сети подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сохранение стабильной цены на хлеб широкого потребления.

Минагропрод совместно с Аграрным фондом, в свою очередь, обязались поставлять необходимое количество муки для выпекания хлеба социальных сортов. Производители также пообещали заранее закупать необходимое количество муки и полностью обеспечивать потребителей продукцией.