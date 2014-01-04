В воскресенье в Украине будет облачно с прояснениями

Завтра, 5 января, в Украине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Лишь днем в западных областях пройдет небольшой дождь, в Карпатах - с мокрым снегом.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и в первой половине дня в Украине будет туман. Ветер будет преобладать южный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье и Южном берегу Крыма до 5° тепла; днем 0-5° тепла, в Крыму, на юге Одесской области и местами в Карпатах 5-10° тепла.

В Киеве и области осадков не ожидается. В Киевской области ночная температура будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла. В г. Киеве температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.