На сельскохозяйственных ярмарках за год реализовано продукции на 8,4 млрд грн

На сельскохозяйственных ярмарках, прошедших в Украине в 2013 году, аграрии продали более 900 тыс. тонн своей продукции на общую сумму более 8,4 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия (Минагропрод) со ссылкой на главу ведомства Николая Присяжнюка.

«В 2013 году мы активизировали ярмарочную деятельность во всех регионах Украины. И хочу отметить, что мы получили позитивные результаты. Так, на протяжении года в стране состоялось почти 77 тыс. ярмарок. Это действительно существенные объемы», - цитирует Присяжнюка пресс-служба.

По его словам, продовольственные ярмарки являются выгодными как для производителей продукции, так и для потребителей. Первым они позволяют реализовать свой товар, а вторым – приобрести продукцию по доступной цене без надбавок спекулянтов.

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Присяжнюк также отметил, что в 2014 году министерство попытается сохранить проведенное в 2013 году количество ярмарок.

Справка УНИАН. В 2012 году в Украине прошло 53,6 тыс. ярмарок, на которых было продано 422,6 тыс. т аграрной продукции на общую сумму 4,6 млрд грн.