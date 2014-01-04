Кабмин готовит Концепцию развития сельских территорий

Министерство аграрной политики и продовольствия (Минагропрод), по поручению Президента Украины Виктора Януковича, разрабатывает проект Концепции развития сельских территорий на период до 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минагропрода со ссылкой на министра Николая Присяжнюка.

«Мы работаем над проектом Концепции развития сельских территорий. Данный документ охватывает период до 2025 года. Он будет отличаться от предыдущих аналогичных программ. В частности, после принятия этого документа будут разрабатываться локальные стратегии развития сельских территорий. Они будут приниматься соответствующими местными советами. Ведь так можно будет максимально использовать особенность каждого региона Украины», – цитирует Присяжнюка пресс-служба.

Помимо этого, глава Минагропрода сообщил, что в 2014 году министерство намерено усилить поддержку сельскохозяйственной кооперации.

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Присяжнюк также отметил, что на сегодняшний день в Украине действуют 976 сельскохозяйственных обслуживающих кооператива. Они объединяют свыше 30 тыс. лиц, которые удерживают 22,3 тыс. голов крупного рогатого скота. По данным Минагропрода, только в 2013 году этими кооперативами создано более 2,5 тыс. рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Президент Украины заявлял, что в рамках продолжения реформ аграрного сектора в 2013 году планируется разработать два важнейших документа - Стратегию развития аграрного сектора экономики и Стратегию устойчивого развития сельских территорий.

По его словам, в данных документах будут заложены кардинально новые подходы к государственной политике в сфере развития агропромышленного комплекса и сельской местности, базирующиеся на европейских принципах.

Также Янукович уверял, что параллельно будет продолжаться работа по усовершенствованию механизмов государственной поддержки сельхозпроизводителей, в первую очередь в направлении повышения ее прозрачности и эффективности, дальнейшего развития рыночной инфраструктуры, стимулирования развития сельскохозяйственной кооперации и создания благоприятных условий для инвесторов.