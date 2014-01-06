Узбекистан увеличил акцизы на местную алкогольную и табачную продукцию

Правительство Узбекистана увеличило ставки акцизного налога на производимую в республике алкогольную продукцию, спирт, пиво и табачные изделия в среднем на 24%, сообщил РИА Новости в понедельник представитель государственного налогового комитета (ГНК) республики.

В соответствии с постановлением президента Ислама Каримова с 1 января 2014 года акцизный налог на этиловый спирт вырос на 20%, на натуральные вина на 17%, на коньяк, водку и прочую алкогольную продукцию на 25%, на пиво на 20%. Ставки акцизов установлены из расчета за 1 декалитр готовой продукции.

Согласно постановлению, акцизный налог на сигареты с фильтром и на сигареты без фильтра увеличился на 27%.

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Увеличение акцизного налога на эти виды товаров было учтено при формировании бюджета на 2014 год. Всего за счет косвенных налогов Узбекистан планирует собрать в текущем году 7,5 миллиардов долларов или 55% всех доходов бюджета. Доходы от акцизного налога должны составить 2,2 миллиарда долларов.