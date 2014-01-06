Украина в 2013 году увеличила экспорт кукурузы до 9,5 млн тонн

Украина с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ) нарастила экспорт кукурузы более чем на 3 млн тонн, продав за границу 9,5 млн тонн данной культуры, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Кукуруза остается для Украины основной экспортной культурой... К новому году аграрии поставили на внешние рынки 9,5 млн тонн кукурузы нового урожая. То есть более чем на 3 млн тонн больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого маркетингового года», - приводятся в сообщении слова министра Николая Присяжнюка.

Согласно сообщению, объем поставленной на внешние рынки кукурузы превысил половину всего экспортированного зерна в новом маркетинговом году.

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По словам министра, в ноябре и декабре за рубеж продано по 3,6 млн тонн кукурузы, что является максимальным показателем отгрузок этой культуры.

«В целом мы планируем экспортировать кукурузы около 19-20 млн тонн. Это рекорд для Украины, который позволит выйти на 3-е место среди ведущих поставщиков этого вида зерна в мире», - отметил Присяжнюк.

Он добавил, что кукуруза пользуется высоким спросом на мировых рынках. Поэтому Украина продолжит расширение рынков ее сбыта и поиск новых в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии с начала 2013/2014 маркетингового года (июль 2013 – июнь 2014 года) к 30 декабря поставили на внешние рынки 18,5 млн тонн зерновых, что на 30% больше, чем в первой половине 2012/2013 МГ.

Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 32,5 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.