В Украине 25% валютной выручки обеспечивает экспорт агропродукции

Аграрный сектор Украины обеспечивает около 25% экспортной выручки страны, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

"На сегодняшний день отечественный аграрный сектор обеспечивает около 25% валютных поступлений от общего экспорта украинской продукции", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за 11 месяцев 2013 года товарооборот сельхозпродукции составил почти 23 млрд долл. За этот период аграрной продукции было экспортировано на 15,4 млрд долл. “Это свидетельствует о том, что мы наращиваем объемы экспорта и, главное, расширяем ассортимент. В частности, это не только зерновая и масличная группы. Увеличивается экспорт готовой продукции», − цитирует пресс-служба главу министерства Николая Присяжнюка.

В министерстве напомнили, что за полгода Украина уже поставила на внешние рынки 18,5 млн тонн зерна при прогнозе до конца маркетингового года (МГ, июль 2013 – июнь 2014 года) экспортировать 30-32 млн тонн.

По данным Минагропрода, на сегодняшний день основными направлениями экспорта украинского продовольствия остаются страны Азии, Евросоюза, СНГ, а также Китай.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых в Украине в 2013 году составил 63,5 млн тонн в бункерном весе. Украинские аграрии с начала МГ к 30 декабря поставили на внешние рынки 18,5 млн тонн, что на 30% больше, чем в первой половине прошлого МГ. Министерство прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 32,5 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.