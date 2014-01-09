Россельхознадзор запретил поставки рыбной и молочной продукции из Эстонии

С 9 января вступили в силу ограничения на поставки в Россию рыбной и молочной продукции из Эстонии. Россельхознадзор РФ ввел запрет в отношении 11 эстонских предприятий, передает ИТАР-ТАСС.

Как ранее сообщали, в Аналитическом центре информационного агентства по рыболовству при Росрыболовстве рассказали, что дефицита балтийской кильки из-за введенных ограничений не ожидается.

Россельхознадзор ввел временные ограничения для пяти производителей молока и молочной продукции и шести — рыбы и рыбной продукции из Эстонии из-за несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям.

Разрешение Россельхознадзора на ввоз рыбы и морепродуктов есть у 33 эстонских предприятий-экспортеров. Эстония является одним из основных экспортеров в Россию балтийской кильки - за 10 месяцев 2013 года республика поставила в РФ 21,3 тысяч тонн рыбы, в 2012 году — 28 тысяч тонн (56% от общего объема российского импорта данного вида рыбы).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В России для выявления нелегальных поставок из стран ТС и Украины вводят "пищевые обыски"

Россельхознадзор снял ограничения на поставку мяса двух украинских производителей