Аграрный фонд законтрактовал по форварду 305 тыс. тонн зерна

Аграрный фонд в рамках проведения форвардных закупок урожая 2014 года к 31 декабря законтрактовал 305 тыс. тонн зерновых, сообщила пресс-служба фонда.

При этом Аграрный фонд выплатил производителям 267 млн тонн в виде аванса за приобретенное зерно.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд планирует провести форвардные закупки зерновых урожая 2014 года в объеме 1,2 млн тонн.

В 2012/2013 маркетинговом году Аграрный фонд закупил по форвардным контрактам 1,034 млн тонн зерна урожая 2013 года. В качестве авансового платежа аграрии получили 939 млн грн бюджетных средств.