Аграрный фонд законтрактовал по форварду 305 тыс. тонн зерна
12:19, 09 января 2014Агро
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Аграрный фонд в рамках проведения форвардных закупок урожая 2014 года к 31 декабря законтрактовал 305 тыс. тонн зерновых, сообщила пресс-служба фонда.
При этом Аграрный фонд выплатил производителям 267 млн тонн в виде аванса за приобретенное зерно.
Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд планирует провести форвардные закупки зерновых урожая 2014 года в объеме 1,2 млн тонн.
В 2012/2013 маркетинговом году Аграрный фонд закупил по форвардным контрактам 1,034 млн тонн зерна урожая 2013 года. В качестве авансового платежа аграрии получили 939 млн грн бюджетных средств.
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