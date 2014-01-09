В Луганской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины ввела запрет на вывоз живых свиней, свинины и продуктов ее переработки из сел Камышное, Колесниковка, Югановка Луганской области в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом УНИАН сообщил директор департамента ветеринарной медицины ведомства Александр Вержиховский.

«В этих трех селах будет изъято поголовье свиней у населения… и запрещен вывоз свинины», - сказал он.

По его словам, общее поголовье свиней в этой зоне составляет 110 голов. Поголовье будет выкуплено у населения, после чего его уничтожат, а мясо направят на производство тушенки и колбасы. Цену, по которой будут выкупаться свиньи, по словам Вержиховского, должны установить местные власти.

Он также сообщил, что сегодня в карантинной зоне производится дезинфекция всех транспортных средств. Кроме того, Госветфитослужба проводит проверку поголовья диких кабанов в регионе на предмет выявления у них АЧС. По словам Вержиховского, в карантинной зоне находится 38 кабанов, часть которых будет отстрелена для обследования.

Как сообщал УНИАН, 6 января вирус африканской чумы свиней был выявлен в Станично-Луганском районе в Луганской области на границе с Россией. Вирус был диагностирован в тушке дикого кабана.

Ранее Луганская облгосадминистрация сообщила о намерениях усилить защитные меры по предотвращению заражения скота АЧС в регионе ввиду выявления случаев гибели животных от АЧС на пограничных территориях Ростовской области (Россия).

До этого вспышка АЧС в Украине произошла в 2012 году в Запорожской области.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.