Экспорт украинского подсолнечника упал на 80%

Экспорт семян подсолнечника из Украины в сентябре-ноябре 2013/2014 маркетингового года (МГ, сентябрь 2013 - август 2014) сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 80,1% - до 11,7 тыс. тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса”.

По данным УКАБ, основными контрагентами при экспорте подсолнечника на сегодняшний день выступают Турция, Российская Федерация и Европейский Союз.

“На фоне прогнозируемого рекордного валового сбора культуры в 10-10,6 млн тонн, темпы экспорта оказались достаточно медленными”, - говорится в сообщении.

При этом в ассоциации отмечают, что в текущем МГ достаточно причин для медленной экспортной активности.

“Задержка с уборкой семян подсолнечника, в связи с негативными погодными условиями сентября, привела к практически полной невозможности реализации экспорта культуры в начале МГ и уменьшению количества семян экспортного качества”, - сообщили в УКАБ.

Также сдерживающей причиной для экспорта выступила негативная ценовая тенденция на международном рынке подсолнечника, вызванная падением цены на подсолнечное масло вслед за пальмовым. В то же время, украинский рынок не был подвергнут таким колебаниям цены, как международный.

“Дефицит семян подсолнечника на внутреннем рынке делает его продажу украинским перерабатывающим предприятиям более привлекательным, чем его экспорт”, - говорится в сообщении УКАБ.

Ассоциация также прогнозирует, что по итогам текущего МГ общий экспорт подсолнечника может быть меньше, чем 3-3,2% от валового сбора.

Как сообщал УНИАН, Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла. Согласно прогнозу ассоциации «Укролияпром», Украина в 2013/2014 МГ может произвести 4 млн тонн подсолнечного масла, экспортировать – более 3,5 млн тонн. При этом Министерство экономического развития и торговли считает, что в текущем МГ страна может поставить на внешние рынки 3,205 млн тонн подсолнечного масла, что на 1,3% меньше, чем в прошлом МГ.

В ноябре Верховная Рада Украины отклонила проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур" относительно отмены вывозной (экспортной) пошлины на семена подсолнечника.