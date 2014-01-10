Аграрии просят Кабмин отменить спецпошлину на минеральные удобрения

Аграрные ассоциации Украины обратились к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой отменить специальную пошлину на импортные минеральные удобрения ввиду резкого роста цен на них на внутреннем рынке, сообщила пресс-служба «Украинского клуба аграрного бизнеса» (УКАБ).

В тексте обращения аграрии указывают на то, что для проведения весенне-полевых работ им необходимо около 1 млн тонн азотных удобрений, однако в феврале-марте они получат не более 40% от необходимого объема.

«Дополнительно осложняет ситуацию тот факт, что даже при условии оплаты минеральных удобрений в декабре-январе, аграрии могут рассчитывать на их фактическую поставку не раньше февраля-марта 2014 года. Более того, в связи с остановкой ряда химических предприятий в течение осенних месяцев, вполне реальна перспектива дефицита минеральных удобрений под урожай 2014 года», - цитирует пресс-служба президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко.

В результате, по словам президента УКАБ, из-за нехватки удобрений во время посевной кампании возможно сокращение урожая зерновых и масличных культур в 2014 году, а также падение валового производства продукции агропромышленного комплекса.

Кроме отмены спецпошлины на минеральные удобрения, аграрные ассоциации также считают необходимым проведение совещания относительно объемов и цен поставки минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям под председательством главы правительства.

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Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2013 года аграрные ассоциации обратились к премьер-министру Николаю Азарову с просьбой препятствовать росту цен на минеральные удобрения и привести их к экономически обоснованному уровню.

Аграрии обратили внимание премьера на то, что с середины декабря отпускная цена на аммиачную селитру выросла на 15% - до 3,3 тыс. грн/т, а цена реализации этой продукции сельскохозяйственным предприятиям повысилась до 3,5 тыс. грн/т.

Вслед за этим Министерство аграрной политики и продовольствия предложило разработать механизм формирования оптимальной цены на удобрения, а также фиксировать цену на них не менее чем на квартал с последующей корректировкой, если это будет необходимо.

Справка УНИАН. В мае 2009 года Украина ввела на 5 лет антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из РФ в размере 11,91%, за исключением компаний "Дорогобуж" и "Минерально-химическая компания "Еврохим", которые сотрудничали с Министерством экономики. Для них пошлины были определены на уровне 9,76% и 10,78% соответственно.