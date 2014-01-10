Нехватки минеральных удобрений в Украине нет – Минагропрод

Украинские аграрии полностью обеспечены минеральными удобрениями для проведения первой подкормки озимых, а повышение стоимости на них является традиционным для зимнего периода.

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела общего земледелия, химизации и мелиорации земель департамента земледелия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Анатолий Рудюк.

«Нехватки удобрений в данное время нет. Есть только желание заработать. Сейчас просто идет игра на повышение», - сказал он.

По словам Рудюка, заводы, занимающиеся производством минеральных удобрений, работают в первую очередь с агрохолдингами и крупными трейдерами, из-за чего мелким сельхозпроизводителям сложно закупить удобрения у производителя.

«Заводы работают с крупными производителями, которые закупают большие объемы, а с мелкими работать не хотят, отправляя их к трейдерам, которые тоже хотят заработать», - пояснил он.

При этом Рудюк подчеркнул, что повышение цен на минеральные удобрения в середине зимы является традиционным в Украине, так как аграрии начинают активно закупать их только с февраля, а производители не могут позволить работать себе в убыток, из-за чего зачастую повышают цену на свою продукцию в период низкого спроса. По его словам, уже с середины марта цены на минеральные удобрения в стране начнут снижаться.

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Аграрии просят Кабмин отменить спецпошлину на минеральные удобрения

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2013 года аграрные ассоциации обратились к премьер-министру Николаю Азарову с просьбой препятствовать росту цен на минеральные удобрения и привести их к экономически обоснованному уровню.

Позже аграрии также попросили Кабмин отменить специальную пошлину на импортные минеральные удобрения ввиду резкого роста цен на них на внутреннем рынке. Аграрные ассоциации заявили, что если правительство не примет мер, то в стране возможен дефицит минеральных удобрений и, как результат, сокращение урожая зерновых и масличных в 2014 году, а также падение валового производства продукции агропромышленного комплекса.