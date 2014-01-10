Россельхознадзор обвинили в дискриминации норвежских рыбных компаний

Россельхознадзор совместно с российскими рыбными компаниями поэтапно предпринимает усилия для выдавливания с российского рынка норвежских экспортеров рыбы. Об этом пишет Dagens Næringsliv со ссылкой на июльское расследование Федеральной антимонопольной службы РФ, передает Лента.ru.

По данным газеты, в отчете ФАС указывается, что Россельхознадзор злоупотреблял своей властью в пользу российских компаний. Анализы, указывающие на несоответствие норвежской рыбы российским стандартам, стали результатом заключения соглашения между ведомством и импортерами из РФ, отмечает издание.

В докладе ФАС уточняется, что Россельхознадзор оказался не в состоянии предоставить лабораторные образцы, доказывающие, что продукция из Норвегии была низкокачественной.

Глава норвежской компании Ocean Quality Арне Орхус (Arne Aarhus) рассказал Dagens Næringsliv, что в РФ его вынуждали вступать в эксклюзивные партнерские отношения с российскими импортерами. «Нам сказали, что если подпишем контракты, то никогда не будем иметь проблем с российской ветеринарной инспекцией [Россельхознадзором]. И наоборот: если не подпишем, результаты лабораторного исследования продукции могут оказаться плохими, и экспорт с наших заводов в Россию может быть запрещен», — сообщил руководитель.

С 1 января 2014 года Россельхознадзор временно запретил ввоз в Россию норвежской рыбы с нескольких десятков предприятий. Глава ведомства Сергей Данкверт объяснял введение ограничений тем, что местная ветеринарная служба не контролирует безопасность поставок, а производители не исполняют российские ветеринарно-санитарные требования.

В конце декабря ФАС РФ выписала штрафы первым участникам картеля на рынке поставок лосося из Норвегии в Россию. Компанию «СК Ритейл» оштрафовали на 40,2 миллиона рублей, группу «Русское море» — на 100 тысяч рублей. Сообщалось также, что по факту правонарушения проводится проверка, и полиция может возбудить уголовное дело. Антимонопольщики завершили расследование деятельности картеля в июле 2013 года. Тогда сообщалось, что Россельхознадзор признан нарушителем закона о защите конкуренции.