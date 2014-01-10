Укргидрометцентр: урожай озимых в 2014 году может вырасти на 10-20%

В 2014 году украинские аграрии могут собрать 28-30 млн тонн озимых культур, что на 10-20% больше урожая озимых в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в пятницу сообщила журналистам начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

«По прогнозу в этом году озимых будет на 10-20% больше – где-то 28-30 млн тонн зерна. Первые оценки», - сказала Адаменко.

Она также отметила, что теплая погода, которая удерживается в Украине со второй половины осени 2013 года, негативно не повлияла на состояние озимых.

«Теплая погода не повлияла негативно на посевы, наоборот, я бы даже сказала, что теплая зима работает позитивно на сельское хозяйство Украины», - сказала эксперт.

По ее словам, на сегодняшний день, 8-10% озимых (порядка 70-80 тыс. га) слабо развиты и из-за возможных дальнейших понижений температуры воздуха могут оказаться под угрозой. При этом состояние более 90% всходов оценивается как «хорошее» и «удовлетворительное».

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики (Госстат), под урожай озимых культур и зеленый корм в 2014 году Украина засеяла 8,8 млн га, что на 4,4% меньше, чем под урожай текущего года.