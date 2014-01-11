В Украине ожидается похолодание с дождями и мокрым снегом

Завтра в Украине ожидается похолодание и дожди с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 12 января будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем на большей части территории страны дождь, на западе и севере с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на побережье Крыма до 6° тепла; днем 0-5° тепла, в южной части 4-9°.

В Киевской области завтра ночью без существенных осадков, утром и днем дождь с переходом в мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.

В столице ночью без существенных осадков, утром и днем дождь с переходом в мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.