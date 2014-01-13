Минсельхоз США повысил прогноз экспорта подсолнечного масла из Украины

Министерство сельского хозяйства США в январском отчете оценивает экспорт подсолнечного масла из Украины в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2013 – август 2014 года) на уровне 4,1 млн тонн, что на 5,5% больше прогноза, сделанного ведомством в декабре.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте ведомства, прогноз экспорта семян подсолнечника в январском отчете министерство оставило без изменений – 300 тыс. тонн.

Вместе с тем, Минсельхоз США повысил оценку урожая подсолнечника в Украине в 2013 году на 8,7% по сравнению с декабрьским прогнозом – до 12,5 млн тонн. Прогноз производства подсолнечного масла а текущем МГ министерство повысило до 4,7 млн тонн, что на 4,4% больше, чем ведомство прогнозировало месяцем ранее.

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Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу профильной ассоциации «Укролияпром», Украина в 2013/2014 маркетинговом году может произвести 4 млн тонн подсолнечного масла, экспортировать – более 3,5 млн тонн.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.