Россельхознадзор нашел в латвийских шпротах опасный канцероген

Россельхознадзор выявил в латвийских шпротах повышенный уровень бензапирена. Об этом говорится в сообщении ведомства, пишет ИТАР-ТАСС.

Партия консервов с повышенным уровнем бензапирена была обнаружена в результате проведения пограничного ветеринарного контроля. Как указывается в сообщении Россельхознадзора, продукция была произведена компанией SIA Randa.

"В результате лабораторных исследований выявлено превышение предельно допустимого уровня канцерогена бензапирена, что является нарушением требований законодательства Таможенного союза и России. Вещество опасно для человека даже в малой концентрации, поскольку обладает свойством накапливаться в организме", - отмечается в сообщении ведомства. Ветеринарно-санитарное ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля и проинформировало коллег из территориальных органов Роспотребнадзора по Москве и Московской области для принятия ими мер по недопущению реализации опасной продукции.

Ранее бензапирен выявлялся Роспотребнадзором в конфетах украинских фабрик корпорации Roshen и молдавских винах и коньяке. Несмотря на то что бензапирен - канцерогенное вещество, некоторые регуляторные документы устанавливают его допустимое значение. Техническим регламентом Таможенного союза на масложировую продукцию жестко определяется предельная доза этого вещества - 0,002 мг на 1 кг, в техрегламенте ТС о безопасности пищевой продукции этот показатель для хлебобулочных и мучных кондитерских изделий - 0,0002 мг на 1 кг или "не допускается".

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