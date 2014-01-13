Украина в декабре импортировала цитрусовых и красной икры на 110 млн долл.

Наиболее популярными товарами, ввезенными в Украину в декабре 2013 года, стали цитрусовые и красная икра, объем импорта которых в денежном эквиваленте составил 106 млн долл. и 4,3 млн долл. соответственно, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Крупнейшие поставки цитрусовых - из Турции, Испании и Грузии - пришлись на последние две недели года. Икру импортировали преимущественно из США, России и Беларуси», - сообщили в Миндоходов.

В Министерстве также обратили внимание, что общий объем импорта цитрусовых в декабре 2013 года составил 110,5 тыс. тонн (в 3,5 раза больше среднемесячного показателя импорта этой группы товаров), а икры - 630 тонн (вдвое больше среднемесячного показателя импорта). Такой всплеск импорта, как отмечают в Миндоходов, объясняется ростом спроса на эти продукты накануне новогодних праздников.

Справка УНИАН. По информации Миндоходов, общий импорт цитрусовых в 2013 году составил 443 тыс. тонн на сумму более 464 млн долл. Причем крупнейшими импортерами выступили Турция, Египет и Испания. Общий объем импортированной красной икры составил 4,5 тыс. тонн на общую сумму 30,7 млн долл. Чаще всего икру завозили из США и Беларуси.