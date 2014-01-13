«Украгролизинг» за год поставил аграриям техники на 87 млн грн

Национальная акционерная компания «Украгролизинг» в 2013 году предоставила аграриям сельскохозяйственной техники на сумму 87 млн грн, что почти на 30% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, в целом в прошлом году украинские сельхозпроизводители приобрели 14 тыс. сельхозмашин, в том числе почти 4 тыс. тракторов, более 1 тыс. зерноуборочных комбайнов, 2 тыс. почвообрабатывающей и 1,4 тыс. посевной техники.

Как сообщал УНИАН, по данным Кабмина, для стабильного увеличения объемов производства сельхозпродукции необходимо обновление парка сельхозмашин, которое предусматривает ежегодное введение в эксплуатацию 7,5 тыс. зерноуборочных комбайнов, 35 тыс. тракторов, более 2,5 тыс. посевных комплексов в агрегате с тракторами и другой сельскохозяйственной техники.