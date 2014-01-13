Кабмин предлагает продлить действие нулевого НДС при операциях с зерном до 2016 года

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде продлить действие нулевого налога на добавленную стоимость (НДС) при операциях с зерновыми и техническими культурами до 1 января 2016 года, тогда как согласно действующему законодательству эта норма должна была быть отменена 1 января 2014 года.

Соответствующее предложение закреплено правительственным законопроектом №3863 «О внесении изменений к Налоговому кодексу Украины относительно обложения налогом на добавленную стоимость некоторых операций с зерновыми и техническими культурами», который зарегистрирован в Раде 11 января.

Согласно пояснительной записке к документу, отсрочка взимания НДС обусловлена необходимостью сохранения бюджетного ресурса страны.

«С 1 января 2014 года фактически весь экспорт зерна и технических культур, который производится в Украине, будет облагаться с применением нулевой ставки НДС с правом на бюджетное возмещение, что не будет способствовать сохранению ресурса бюджета», - сказано в записке.

Кроме того, в Кабмине считают, что таким способом можно, в частности, избежать разбалансированности украинского бюджета.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2013 года Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, согласно которым аграрии получили право на возмещение НДС при операциях с зерном с 1 января 2014 года.

Вместе с тем, проект госбюджета на 2014 год предусматривает продление действия нулевого НДС при операциях с зерновыми и техническими культурами.

На протяжении года аграрные ассоциации неоднократно выступали с просьбой к властям вернуть НДС при экспортных операциях с зерном, заявляя о том, что отсрочка возврата этого налога аграриям может расцениваться как препятствование свободной торговле.

Нулевой НДС для операций с зерном действует с 2011 года. При этом с упразднением НДС было упразднено и возмещение этого налога зернотрейдерам.