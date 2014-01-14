Кременчугская кондитерская фабрика сократила производство на 8,7%

Входящая в состав корпорации Roshen «Кременчугская кондитерская фабрика» (Полтавская обл.) в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, уменьшила производство на 8,7%, или на 5076,3 тонн, - до 45 076,3 тонн, сказано в сообщении предприятия.

Согласно сообщению, предприятие планировало наращивать объемы производства продукции, однако из-за экономических недоразумений с Россией, которая летом прошлого года приостановила поставку в свою страну продукции Roshen, производственные планы кондфабрики были пересмотрены в сторону уменьшения объемов производства.

Как сообщал УНИАН, летом 2013 года Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик Roshen в связи с несоответствующим качеством.

Роспотребнадзор инспектировал украинские фабрики корпорации 21-24 октября, в результате чего заявил, что продукция Roshen не соответствует санитарным требованиям России, а работа экспертов ведомства на территории Украины проходила в неделовой и недружелюбной обстановке, создаваемой руководством Минагропрода Украины.

Украинское министерство, в свою очередь, заявило, что выводы Роспотребнадзора по результатам проведения проверки безосновательны и содержат неправдивую информацию. В министерстве подчеркнули, что инспекционная группа российского ведомства нарушила законодательство и Украины, и России, а также требования Всемирной организации торговли, нарушив процедуру проверки и отказавшись от конструктивного решения данной проблемы.

В конце ноября глава Минагропрода Николай Присяжнюк заявил, что министерство пока не видит конкретных действий со стороны Россельхознадзора по возвращению на рынок РФ продукции Roshen. При этом в Роспотребнадзоре сообщили, что Roshen сможет поэтапно возобновить поставку своей продукции на российский рынок после обеспечения лабораторного контроля каждой партии в аккредитованных лабораториях.

20 декабря 2013 года вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил, что все ограничения, существовавшие в торгово-экономических отношениях между Украиной и Российской Федерацией, будут сняты до марта 2014 года в рамках имплементации «дорожной карты», подписанной в Москве в ходе визита Президента Украины Виктора Януковича в РФ 17 декабря 2013 года.

Справка УНИАН. Кременчугская кондитерская фабрика основана в 1898 г. В настоящее время фабрика входит в состав корпорации Roshen. Фабрика производит около 5% от общеукраинского производства кондитерских изделий. Фабрика выпускает также карамель под торговыми марками "Рошен", "Шипучка", "Малибу", "Капри", "Эклер" и др.

Roshen является дочерним предприятием "Украинского промышленно-инвестиционного концерна" ("Укрпроминвест", г. Киев).

ПАО «Кременчугская кондитерская фабрика» (Полтавская обл.), входящее в корпорацию Roshen, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличило производство на 6,5%, или на 3 017,9 тонн, - до 49 409,2 тонн.