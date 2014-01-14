Проект госбюджета-2014 губительный для агропромышленного сектора – эксперты

Государственная поддержка агропромышленного сектора, предусмотренная проектом госбюджета на 2014 год, является очень низкой, что может привести к торможению развития отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник заявили руководители ассоциаций «Украинская аграрная конфедерация» (УАК), «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), «Союз птицеводов Украины» и «Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины» (АФЗУ).

«К сожалению, можно сказать, что проект бюджета на 2014 год не является таковым, который бы давал основания говорить о том, что государство хочет сохранить позитивные тенденции (в АПК – УНИАН), хочет еще больше приумножить их в текущем году. Практически по всем направлениям мы видим сокращение финансирования», - сказал президент УАК Леонид Козаченко.

«Посмотрев проект бюджета на 2014 год, мы поняли, что правительство не любит селян», - добавил вице-президент АФЗУ Николая Стрижак.

По словам президента УКАБ Алекса Лисситсы, недостаточная господдержка сельхозпроизводителей может повлечь за собой сокращение урожая зерновых и масличных в 2014 году, так как аграрии будут не в состоянии закупить необходимое количество удобрений, средств защиты растений и качественных семян.

«Мы окажемся в ситуации, когда о каких-то рекордах в 2014 году, говорить не придётся… Будет сокращено внесение как минеральных удобрений, так и всех других препаратов, поэтому, если Украина произведет в этом году около 40 млн тонн зерна, - то это будет очень хороший показатель», - сказал он.

Кроме недостаточной финансовой поддержки АПК, губительной для отрасли аграрии считают отсрочку возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте зерна, предусмотренную проектом бюджета.

«Проект бюджета должен предусматривать возмещение НДС производителям сельскохозяйственной продукции. Это законное требование украинских аграриев. Речь идет, по нашим подсчетам, о 8-9 млрд грн возмещения НДС по тем ценам, которые есть при экспорте. Если это не будет предусмотрено в бюджете, то не может быть и речи о каких-то рекордных показателях», - заявил Лисситса.

По словам председателя совета директоров «Союза птицеводов Украины» Александра Бакуменко, проект бюджета на 2014 год практически не предусматривает прямой финансовой поддержки АПК, а финансирование животноводства и вовсе сокращено. При этом он выразил возмущение тем, что на компенсацию кредитных ставок коммерческих банков для аграриев предусматривается всего 200 млн грн.

«Как можно развиваться, если стоимость кредитных ресурсов для пополнения оборотных средств у нас 20-22%, тогда как в Европейском Союзе – 5-6%», - сказал Бакуменко.

В целом, по словам президента УАК Козаченко, заложенная в проект бюджета на 2014 год поддержка АПК на 17% ниже прошлогодней.

Как сообщал УНИАН, ранее Аграрный союз Украины обратился к аграрному комитету Верховной Рады с просьбой учесть интересы и требования сельхозпроизводителей при принятии государственного бюджета на 2014 год, указав на недостаточность поддержки отрасли.

Проект государственного бюджета на 2014 год, который может быть рассмотрен в Верховной Раде 16 января, предусматривает поддержку животноводства на уровне 900 млн грн, программ поддержки высадки молодых садов, виноградников и ягодников – 100 млн грн, осуществление интервенций Аграрным фондом – 2,2 млрд грн.