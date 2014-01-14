Минагропрод повысил прогноз экспорта зерновых из Украины

Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 – июнь 2014 года) украинские аграрии поставят на внешние рынки 33 млн тонн зерновых, что на 1,5% больше предыдущего прогноза министерства, сказано в сообщении ведомства.

«Поскольку урожай зерновых 2013 уже в зачетном весе составил около 63 млн тонн, повысилась планка экспортного потенциала. Так, по текущим оценкам, до 1 июля Украина сможет поставить на внешние рынки около 33 млн тонн зерна. И на сегодня уже поставлено за границу более 20 миллионов тонн», - цитирует пресс-служба главу министерства Николая Присяжнюка.

По словам министра, в ноябре и декабре Украина экспортировала 4,6 млн тонн зерна, что стало рекордом для страны.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод прогнозировал экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 32,5 млн тонн.

Урожай зерновых в 2013 году Минагропрод оценивает в 61,5 млн тонн в чистом весе, что станет рекордом для независимой Украины. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году, когда было собрано 56,7 млн тонн зерновых.