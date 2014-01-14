Украинская аграрная конфедерация прогнозирует дефицит минеральных удобрений

Украинские аграрии в 2014 году могут столкнуться с нехваткой минеральных удобрений, в частности аммиачной селитры, во время проведения весенней посевной кампании из-за высоких цен на них и недостаточных объемов их производства в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

«Для проведения весенне-полевых работ необходимо около 900 тыс. тонн минеральных удобрений, преимущественно аммиачной селитры… До середины марта мы будем иметь 400 тыс. тонн удобрений», - сказал он.

По словам Козаченко, сейчас в Украине работает только один завод по производству аммиачной селитры, поэтому выходом из сложившейся ситуации может стать либо запуск других заводов-производителей минеральных удобрений, либо отмена импортной пошлины на эту продукцию.

Кроме того, считает Козаченко, стабилизировать ситуацию может Аграрный фонд, если сможет продавать агрария аммиачную селитру по льготным ценам.

Как сообщал УНИАН, ранее Аграрный фонд Украины заявил о намерении в ближайшее время начать реализацию аммиачной селитры по льготным фиксированным ценам для аграриев, с которыми заключены форвардные контракты на поставку зерна урожая 2014 года.

В конце декабря 2013 года аграрные ассоциации обратились к премьер-министру Николаю Азарову с просьбой препятствовать росту цен на минеральные удобрения и привести их к экономически обоснованному уровню. Аграрии обратили внимание премьера на то, что с середины декабря отпускная цена на аммиачную селитру выросла на 15% - до 3,3 тыс. грн/т, а цена реализации этой продукции сельскохозяйственным предприятиям повысилась до 3,5 тыс. грн/т.