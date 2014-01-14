IFC выделила агрохолдингу «Мрия» кредит на 65 млн долл.

Международная финансовая корпорация (IFC) предоставит одному из крупнейших производителей сельхозпродукции в Украине агрохолдингу «Мрия» кредит на 65 млн долл., говорится в сообщении корпорации.

Согласно сообщению, соответствующее соглашение между IFC и «Мрией» было подписано 27 декабря 2013 года.

Как сообщал УНИАН, кредитное соглашение предусматривает выделение 60 млн долл. в виде трехлетнего возобновляемого кредита, который будет направлен на пополнение оборотного капитала, а 5 млн долл. – на улучшение энергоэффективности компании.

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия» основан в 1992 году Иваном и Клавдией Гутами. На сегодняшний день компания обрабатывает более 300 тыс. га в западных областях Украины, специализируясь на выращивании зерновых, сахарной свеклы и картофеля.

IFC, как член группы Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, сосредоточивает свою деятельность исключительно в частном секторе. В период с 2004 года IFC инвестировала в Украину 2 миллиарда долларов США со своего счета и мобилизовала 760 миллионов долларов США за счет других инвесторов.