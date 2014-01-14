S&P повысило прогноз по рейтингам агрохолдинга «Креатив»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services повысило прогноз по кредитным рейтингам в иностранной и национальной валютах одного из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине агрохолдинга «Креатив» до «стабильного» с «негативного», говорится на официальном сайте агентства.

Рейтинг холдинга оставлен на уровне «В-».

«Прогноз «стабильный» по рейтингу группы «Креатив» отражает прогноз по суверенным рейтингам Украины. Прогноз отражает улучшение кредитоспособности страны, что снижает вероятность усиления риска обязательной конвертации валюты для украинских компаний», - сказано в пресс-релизе агентства.

При этом S&P прогнозирует, что по итогу 2013 года соотношение долга компании к EBITDA (объём прибыли до вычета расходов по уплате процентов, налогов и начисленной амортизации) сократится до 3,7 с 4,64. Вместе с тем, агентство ожидает сокращения капитальных расходов «Креатива» по результатам 2013 года до примерно 40 млн долл. и снижения уровня долга в связи со значительным повышением EBITDA.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года S&P подтвердило долгосрочный рейтинг группы «Креатив» на уровне «В-», однако пересмотрело прогноз до «негативного» со «стабильного» в связи с понижением суверенных рейтингов Украины.

Справка УНИАН. Агропромышленная группа «Креатив» является одним из лидеров украинского рынка жиров и маргаринов с долей более 30%. Группа владеет тремя заводами по переработке семян подсолнечника с общим годовым объемом около 1,1 млн тонн. Также «Креатив» владеет четырьмя заводами по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. Компания выпускает масложировую продукцию под ТМ «Сонола», «Деликон» и «Дивное».

За 9 месяцев 2013 года «Креатив» получил 363,9 млн грн чистой прибыли, что в 2 раза больше, чем в январе-сентябре 2012 года. Выручка компании за отчетный период выросла в 2,2 раза – до 8,805 млрд грн. При этом валовая прибыль «Креатива» в январе-сентябре т.г. увеличилась на 58,6% – до 880,6 млн грн, а операционная прибыль составила 744,8 млн грн, что на 62,3% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.