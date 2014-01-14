Агрохолдинг ИМК привлек у IFC 50 млн долл.

Международная финансовая корпорация (IFC) выделит крупному производителю сельхозпродукции в Украине агрохолдингу «Индустриальная молочная компания» («ИМК») 50 млн долл. для реализации инвестиционной программы компании, говорится в сообщении корпорации.

Согласно сообщению, соответствующее соглашение между IFC и «ИМК» было подписано 19 декабря 2013 года.

Как сообщал УНИАН, инвестиционная программа «ИМК», для реализации которой привлечены средства, предполагает расширение земельного банка до 185 тыс. га со 120 тыс. га, обрабатываемых холдингом сегодня. Кроме того, предусматривается увеличение мощностей по единовременному хранению зерновых и масличных до 554 тыс. тонн, а также модернизация и увеличение парка сельхозмашин, увеличение оборотного капитала холдинга.

Справка УНИАН. Основанная в 2007 году компания «ИМК» занимается главным образом растениеводством в северных и центральных областях Украины, а также животноводством и производством молока. Земельный банк компании составляет 120,7 тыс. га.

IFC как член группы Всемирного банка является крупнейшим глобальным институтом развития, сосредоточивает свою деятельность исключительно в частном секторе. В период с 2004 года IFC инвестировала в Украину 2 миллиарда долларов США со своего счета и мобилизовала 760 миллионов долларов США за счет других инвесторов.