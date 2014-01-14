Производство мяса в Украине за год выросло на 8,2%

Объем производства мяса в Украине в 2013 году составил 3,37 млн тонн (в живом весе), что на 8,2% больше, чем годом ранее, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, производство молока в прошлом году выросло на 1,1% - до 11,5 млн тонн. Производство яиц в стране в 2013 году составило 19,591 млрд штук, что на 2,5% больше, чем в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, производство мяса в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 3,4% - до 3,1 млн тонн (в живом весе), производство молока - на 2,6%, до 11,4 млн тонн, производство яиц составило 19,1 млрд штук, что на 2,3% больше, чем в 2011 году.