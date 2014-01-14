«Астарта» в 2013 году сократила производство сахара на 29%

Крупнейший производитель сахара в Украине агрохолдинг «Астарта» в 2013 году произвел более 305 тыс. тонн сахара, что на 29% меньше, чем годом ранее, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, доля «Астарты» в общем производстве сахара в стране по итогу 2013 года составила 25%.

Урожай сахарной свеклы на полях холдинга в прошлом году сократился на 19,2% - до 2,1 млн тонн, а средняя урожайность культуры выросла на 7% - до 56 т/га. При этом в компании отметили, что обеспеченность собственным сырьем для производства сахара в компании равна 85%.

Кроме того, «Астарта» в 2013 году собрала 760 тыс. тонн зерновых и масличных, что на 45% больше, чем в 2012 году. Производство молока в компании в прошлом году выросло на 8% - до 91 тыс. тонн.

По словам генерального директора холдинга Виктор Иванчика, в 2013 году компании удалось повысить эффективность операционной деятельности, а в дальнейшем у «Астарты» есть возможность повысить все производственные результаты.

«В 2013 году нам удалось заметно повысить эффективность операционной деятельности… С завершением строительства завода по переработке сои и биоэнергетического комплекса в г. Глобино, реализацией ряда проектов в области зерновой логистики, а также приобретением Новооржицкого сахарного завода существенно укреплена производственная база компании. При этом мы видим значительный потенциал для дальнейшего повышения результативности по всем направлениям бизнеса и будем настойчиво работать над этим в новом сезоне», - цитирует пресс-служба Иванчика.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году «Астарта» произвела 430 тыс. тонн сахара, что на 15% больше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. «Астарта» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений, три из которых расположены в Полтавской области. Холдинг владеет 10 сахарными заводами. Земельный банк компании составляет 245 тыс. га.